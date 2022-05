The First Lady 1X06: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming (Di domenica 22 maggio 2022) L’episodio di The First Lady 1X06 va in onda sulla Showtime domenica 22 maggio 2022. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni e streaming. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI DI #THEFirstLady The First Lady 1X06: cast e storia La serie racconta la leadership americana e tre dei più celebri Presidenti attraverso le storie delle loro First Lady. Esplorando tutto, dai loro viaggi a Washington, alla vita familiare e ai contributi politici che hanno cambiato il mondo, l’impatto delle donne della Casa Bianca è sempre più decisivo. Nel cast straordinario troviamo: Viola Davis è Michelle Obama, ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 22 maggio 2022) L’episodio di Theva in onda sulla Showtime domenica 22 maggio 2022. Ecco di seguito. ATTENZIONE: l’articolo contiene. DOVE VEDERE GLI EPISODI DI #THEThe: cast e storia La serie racconta la leadership americana e tre dei più celebri Presidenti attraverso le storie delle loro. Esplorando tutto, dai loro viaggi a Washington, alla vita familiare e ai contributi politici che hanno cambiato il mondo, l’impatto delle donne della Casa Bianca è sempre più decisivo. Nel cast straordinario troviamo: Viola Davis è Michelle Obama, ...

Advertising

giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - martinaawn : Ma le soddisfazioni personali che mi ha dato il nuovo episodio di The First Lady ?? - MsLahey24 : RT @_ashygirl__: #Myfirstlove is out now. show me some love in the comments. vi leggo tuttx! Utilizzate i commenti dei capitoli, come una… - ohlookmypeach : non posso avere la tl piena di spoiler di the first lady, quel bacio - MrsIngr : Grecia - Turchia occhio per occhio Ankara conferma: abbiamo violato lo spazio aereo, ma Atene l’ha fatto per prima… -