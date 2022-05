Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 6 scuote il nord-est (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – Un Terremoto di magnitudo 6 della scala Richter ha scosso diverse prefetture nel Giappone orientale e nord-orientale, tra cui Fukushima. Non si hanno al momento notizie di danni. Il sisma si è verificato intorno alle 12.30 (ora locale). L’Agenzia meteorologica Giapponese ha posto la sua origine nel Pacifico, a circa 30 chilometri di profondità, anche se non è stato attivato alcun allarme tsunami. Le autorità hanno anche escluso danni alle centrali nucleari nella zona, così come importanti tagli ai trasporti, anche se la compagnia ferroviaria ha confermato la sospensione di un treno che collega le regioni di Fukushima e Miyagi, secondo l’agenzia di stampa Kiodo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – Undi6 della scala Richter ha scosso diverse prefetture nelorientale e-orientale, tra cui Fukushima. Non si hanno al momento notizie di danni. Ilsi è verificato intorno alle 12.30 (ora locale). L’Agenzia meteorologicase ha posto la sua origine nel Pacifico, a circa 30 chilometri di profondità, anche se non è stato attivato alcun allarme tsunami. Le autorità hanno anche escluso danni alle centrali nucleari nella zona, così come importanti tagli ai trasporti, anche se la compagnia ferroviaria ha confermato la sospensione di un treno che collega le regioni di Fukushima e Miyagi, secondo l’agenzia di stampa Kiodo. L'articolo proviene da Italia Sera.

