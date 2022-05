Tentato omicidio a Torvaianica, arrestato 40enne (Di domenica 22 maggio 2022) Tentato omicidio a Torvaianica, si sono concluse, dopo alcune ore interrogatori, le serrate indagini che hanno portato all’arresto di un 40enne italiano. L’uomo, dopo la conferma dell’arresto da parte del Giudice, è ora in attesa di essere trasferito in carcere. La vicenda è avvenuta questa mattina nella zona di Campo Ascolano pochi muniti prima delle 8:00. L’uomo, che ha rapporti di lavoro come dipendente con la sua vittima, si è incontrato con il suo datore di lavoro in via Po, la strada principale del quartiere. Il quarantenne ha parcheggiato sotto alle abitazioni, di fronte alla gelateria, mentre datore di lavoro, un 47enne sempre del posto, ha lasciato la sua auto accostata a bordo strada. Leggi anche: Torvaianica, accoltellato alla gola si trascina in strada, trovato in una pozza di sangue: poco ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 22 maggio 2022), si sono concluse, dopo alcune ore interrogatori, le serrate indagini che hanno portato all’arresto di unitaliano. L’uomo, dopo la conferma dell’arresto da parte del Giudice, è ora in attesa di essere trasferito in carcere. La vicenda è avvenuta questa mattina nella zona di Campo Ascolano pochi muniti prima delle 8:00. L’uomo, che ha rapporti di lavoro come dipendente con la sua vittima, si è incontrato con il suo datore di lavoro in via Po, la strada principale del quartiere. Il quarantenne ha parcheggiato sotto alle abitazioni, di fronte alla gelateria, mentre datore di lavoro, un 47enne sempre del posto, ha lasciato la sua auto accostata a bordo strada. Leggi anche:, accoltellato alla gola si trascina in strada, trovato in una pozza di sangue: poco ...

