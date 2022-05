Taleggio | scontro auto-moto | 17enne trasportato all’ospedale con l’elicottero

Leggi su bergamonews

(Di domenica 22 maggio 2022). Un ragazzo di 17 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale, intorno a mezzogiorno di domenica a. A bordo di unacicletta, si è scontrato contro un’, una Fiat Panda 4×4, lungo la strada provinciale 25. Immediati i soccorsi: sul posto sono arrivate un’medica e un’ambulanza ma, viste le condizioni del ferito e la località in cui è avvenuto il sinistro, si è alzato in volo anche l’elisoccorso. Il giovane è statoin codice giallo. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.