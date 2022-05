Stranger Things 4: i primi 8 minuti e tutti i dettagli sull’ultima stagione dell’attesa serie tv Netflix (Di domenica 22 maggio 2022) Stranger Things 4: i primi 8 minuti del primo episodioe tutti i dettagli sull’ultima stagione dell’attesa serie tv Netflix Si avvicina l’uscita dell’attesissima quarta stagione di Stranger Things (qui le foto della première americana), che sarà disponibile su Netflix in due parti in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Netflix annuncia oggi che il volume 1, disponibile dal 27 maggio include i primi 7 episodi, e il volume 2, che debutterà il 1° luglio, gli episodi 8 e 9. Inoltre Netflix ha rilasciato i primi 8 minuti del primo ... Leggi su spettacolo.eu (Di domenica 22 maggio 2022)4: idel primo episodioetvSi avvicina l’uscita dell’attesissima quartadi(qui le foto della première americana), che sarà disponibile suin due parti ini Paesi in cui il servizio è attivo.annuncia oggi che il volume 1, disponibile dal 27 maggio include i7 episodi, e il volume 2, che debutterà il 1° luglio, gli episodi 8 e 9. Inoltreha rilasciato idel primo ...

