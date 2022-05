Stragi di Capaci | Giovanni Paparcuri racconta l’unica in cui ha visto piangere Falcone | “Fu la dimostrazione che era un uomo come noi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 maggio 2022) Ospite della diretta di Millennium Live, Giovani, ex consulente informatico del pool antimafia e anima del museoe Borsellino, ha ricordato assieme a Mario Portanova (Fq Millennium) e Giuseppe Pipitone (autore del podcast Mattanza) alcuni momenti della vita di: “Quando mi hanno trattato male il dottoremi diceva se ne futtisse in dialetto, li vuole fare scoppiare? gli sorrida in faccia. Infatti è quello che faceva lui, se vedete le interviste… è sempre sorridente. L’unico momento in cui perde il sorriso fu l’intervista subito dopo l’omicidio Lima, una volta sola l’hoe non fu in un funerale… l’hoquando andò via da Palermo il consigliere Antonino Caponnetto, aveva ...