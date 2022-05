Sport paralimpici | l’appello della nuova squadra di powerchair hockey | “Aiutateci ad acquistare un furgone per le carrozzine da gioco”

(Di domenica 22 maggio 2022) Locome strumento di inclusione sociale. È nata unadicomposta da 7 ragazzi con disabilità motoria provenienti dalla provincia di Milano (ma c’è anche un giovane del Torinese). Larealtà dell’italiano in carrozzina elettronica si chiama ASD Wolves Bareggio, fondata pochi mesi fa da un gruppo di giovani atleti con distrofia muscolare o atrofia muscolare spinale (Sma) che hanno alle spalle alcuni anni di esperienza accumulati sul campo. Fanno parteFederazione Italiana Paralimpica(FIPPS). “Siamo focalizzati – dice a Ilfattoquotidiano.it Alberto Masini, presidente e giocatore dei Wolves Bareggio – su una campagna di raccolta fondi per ...

Advertising

bobinetv : Equitazione: dalle 14.30, a Nus, il campionato della Federazione Sport Paralimpici #valledaosta #sport -… - Eliooone : Il podista salemitano non ha alcuna intenzione di fermarsi e torna da #Cagliari con una nuova medaglia d'oro. Soddi… - Milanosportiva : Ci sarà anche un po’ di Briantea84 all’evento WEmbrace, una serata di sport insieme a campioni olimpici e paralimpi… - lasiciliait : I campioni paralimpici etnei protagonisti ai regionali - studiomarzocchi : Frosinone, grande successo per l’Open day dedicato agli sport paralimpici /cs/Satellite?c=inail_contenuto&cid=6443… -

Il Fatto Quotidiano

(Federazione Italianaper ipovedenti e Ciechi, riferimento in Italia per le attività sportive rivolte alle persone videolese) ha deciso di avvalersi della collaborazione dell'...Artigianato,e musica si sono incontrati, durante i lavori pomeridiani della Convention, ... Simone Ciulli, medaglia d'argento nella staffetta 4×100 ai Giochidi Tokyo 2020. A ... Sport paralimpici, l’appello della nuova squadra di powerchair hockey: “Aiutateci ad acquistare… Ha scelto la zona del campo sportivo, Claudio Crocetta, candidato sindaco della lista Prima Lariano, per il suo comizio di sabato pomeriggio, quando ...Penso che abbiamo bisogno di riportare la vela alle Paralimpiadi: è un’incredibile vetrina per il nostro sport”. Il Campionato, giunto all’undicesima edizione, ha coinvolto un totale di 16 atleti ...