Spezia-Napoli, Zielinski: “Hanno cominciato loro. Ecco cosa ho detto ai tifosi azzurri” (Di domenica 22 maggio 2022) Piotr Zielinski al fischio finale di Spezia-Napoli, commenta la gara degli azzurri e gli scontri tra i tifosi liguri e partenopei. Piotr Zielinski,ai microfoni di DAZN commenta la vittoria del Napoli contro lo Spezia e ha raccontato le fasi concitate degli scontri che Hanno costretto l’arbitro a fermare la gara. Spezia-Napoli, Zielinski: “NON POSSIAMO FESTEGGIARE” “Sono contento soprattutto che abbiamo vinto bene. Ho fatto gol dopo che era mancato da tanto tempo. Chiudiamo questo campionato in bellezza e siamo contenti così. La mia prima parte della stagione è stata buona, poi la seconda parte è stata un po’ sotto livello, però mi rifarò l’anno prossimo. Farò belle cose, perché ... Leggi su napolipiu (Di domenica 22 maggio 2022) Piotral fischio finale di, commenta la gara deglie gli scontri tra iliguri e partenopei. Piotr,ai microfoni di DAZN commenta la vittoria delcontro loe ha raccontato le fasi concitate degli scontri checostretto l’arbitro a fermare la gara.: “NON POSSIAMO FESTEGGIARE” “Sono contento soprattutto che abbiamo vinto bene. Ho fatto gol dopo che era mancato da tanto tempo. Chiudiamo questo campionato in bellezza e siamo contenti così. La mia prima parte della stagione è stata buona, poi la seconda parte è stata un po’ sotto livello, però mi rifarò l’anno prossimo. Farò belle cose, perché ...

Advertising

mirkocalemme : Chi è presente allo stadio mi racconta che, dopo il gol di #Politano, è partito un lancio di bottiglie e fumogeni v… - claudioruss : Le immagini degli scontri tra tifosi #Spezia e #Napoli #SpeziaNapoli - DiMarzio : La partita tra @acspezia e @sscnapoli sospesa per 12 minuti: le dinamiche dell'accaduto - AnalyticsSerie : Diverse le valutazioni di @FotMob. Mentre il migliore in campo per lo #Spezia rimane #Verde, per il #Napoli viene p… - NapoliCM : ???? Zielinski a DAZN: 'L'anno prossimo ci riproviamo per lo scudetto. Seconda metà di stagione non buona per me' ???… -