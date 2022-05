Spezia-Napoli, nuovi scontri dopo la partita (VIDEO) (Di domenica 22 maggio 2022) Non è stata una giornata serena quella dell’ultima di campionato tra Spezia e Napoli. dopo gli scontri avvenuti nel pre partita tra le due tifoserie, che hanno portato agli episodi di violenza al Picco che hanno costretto il direttore di gare. a sospendere la partita per 12 minuti, sembra che gli animi non si siano placati. Il VIDEO postato sui social da alcuni tifosi riprende infatti nuovi scontri avvenuti all’esterno dello stadio al termine di Spezia-Napoli, tra le forze dell’ordine e alcuni tifosi del Napoli. Da quanto sembra, altri incidenti sono avvenuti anche alla stazione ferroviaria, dove si registrano alcuni feriti. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 maggio 2022) Non è stata una giornata serena quella dell’ultima di campionato tragliavvenuti nel pretra le due tifoserie, che hanno portato agli episodi di violenza al Picco che hanno costretto il direttore di gare. a sospendere laper 12 minuti, sembra che gli animi non si siano placati. Ilpostato sui social da alcuni tifosi riprende infattiavvenuti all’esterno dello stadio al termine di, tra le forze dell’ordine e alcuni tifosi del. Da quanto sembra, altri incidenti sono avvenuti anche alla stazione ferroviaria, dove si registrano alcuni feriti. L'articolo ilsta.

claudioruss : Le immagini degli scontri tra tifosi #Spezia e #Napoli #SpeziaNapoli - DiMarzio : La partita tra @acspezia e @sscnapoli sospesa per 12 minuti: le dinamiche dell'accaduto - SkySport : Spezia-Napoli momentaneamente sospesa per incidenti sugli spalti: le news LIVE #SkySport #SpeziaNapoli - SIMONE4ESPOSITO : RT @GA7_Official: L’anno prossimo tiferò, in ordine: 3) Il Toronto vincitore della MLS 2) Il fallimento della SSC Napoli 1) La retrocessio… - 1926_cri : RT @caterinabalivo: Termina la stagione del Napoli con una bella vittoria a suon di gol a La Spezia, peccato per il sogno scudetto sfumato… -