Spezia-Napoli: le probabili formazioni del match (Di domenica 22 maggio 2022) La Serie A chiude i battenti. Per Spezia e Napoli questo è l’ultimo palcoscenico in stagione per mostrare i loro talenti. Sulla carta il match ha la valenza di un’amichevole, dato che entrambe le squadre sono state in grado di raggiungere gli obbiettivi stagionali prefissati, ma di certo non vorranno sfigurare nell’ultima gara di campionato. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Dazn a partire dalle ore 12:30 di domenica 22 maggio. A dirigere i giochi l’arbitro Marchetti di Ostia Lido. QUI Spezia – Thiago Motta si affida a Provedel tra i pali. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Reca, Erlic, Nikolaou e Ferrer. Maggiore e Sala si occuperanno della zona centrale del campo, con Verde, Antiste e Kovalenko sulla linea dei trequartisti. L’attacco bianconero sarà ... Leggi su zon (Di domenica 22 maggio 2022) La Serie A chiude i battenti. Perquesto è l’ultimo palcoscenico in stagione per mostrare i loro talenti. Sulla carta ilha la valenza di un’amichevole, dato che entrambe le squadre sono state in grado di raggiungere gli obbiettivi stagionali prefissati, ma di certo non vorranno sfigurare nell’ultima gara di campionato. Ilsarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Dazn a partire dalle ore 12:30 di domenica 22 maggio. A dirigere i giochi l’arbitro Marchetti di Ostia Lido. QUI– Thiago Motta si affida a Provedel tra i pali. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Reca, Erlic, Nikolaou e Ferrer. Maggiore e Sala si occuperanno della zona centrale del campo, con Verde, Antiste e Kovalenko sulla linea dei trequartisti. L’attacco bianconero sarà ...

