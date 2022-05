Spezia-Napoli interrotta per 12 minuti | caos tra tifosi in tribuna

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 22 maggio 2022) Tafferugli tra le tifoseria: l’arbitro è stato costretto a sospendere la partita tra Spezie ain corso allo Stadio Alberto Picco per ben 12? sullo 0-1. La sfida tra spezzini e napoletani non ha alcun ‘valore’ in termini di classifica, eppure le due tifoserie non se le sono mandate a dire, creando talmente tantoche è stata necessaria una sospensione. Le due tifoserie sono ‘nemiche’ da quasi 20 anni ed il gemellaggio trae Genoa potrebbe aver peggiorato la situazione, creandoin. L'articolo CalcioWeb.