Spezia-Napoli, formazioni ufficiali: Ghoulam capitano nella sua ultima gara in azzurro (Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi chiude allo stadio Picco di La Spezia la stagione del Napoli di Luciano Spalletti. La squadra partenopea concluderà il campionato con il terzo posto e il ritorno in Champions League dopo due anni. Nell'ultima gara stagionale l'allenatore toscano dà spazio ai giocatori meno protagonisti nelle ultime settimane, con Ghoulam capitano. formazioni ufficiali: Spezia (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Salva Ferrer; Maggiore, Kiwior; Verde, Manaj, Agudelo; Antiste. All. Thiago Motta. Napoli (4-2-3-1): Meret; Zanoli, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Lobotka; Zielinski, Elmas, Politano; Petagna. All. Luciano Spalletti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

