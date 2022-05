Spezia-Napoli 0-3 | pagelle Spezia può essere stato il funeral party del sarrismo e del veleno

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 22 maggio 2022) Ledi0-3 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Todos in vendita, Ilaria, e probabilmente non ritroveremo più neanche il giovane Meret, che in Partenope ha assommato solo dolori. Fatto sta che il Napule si congeda senza gol subìti e in porta c’è lui, che si fa notare per una respinta a pugni chiusi sull’ossesso Verde dalla canuta barba – 6,5 Non corre mai seri rischi, ma mi sembra ottimo che non abbia sbagliato l’ultima partita della stagione. Visti i trascorsi, ne avrebbe risentito pericolosamente – 6 MARFELLA dall’80’. Fa una parata decisiva e poi beneficia pure dell’assistenza di Santa Traversa. Benvenuto – 6,5 Finalmente gioca anche lui e si fa trovare pronto e attento – 6 ZANOLI. Allacala il sipario e Lucio in the sky è giustamente ...