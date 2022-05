Spalletti in conferenza: “Scontri? Si spacca il cuore”. Poi il messaggio alla società su Mertens e Koulibaly (Di domenica 22 maggio 2022) Luciano Spalletti, dopo il successo sullo Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, parlando anche di quanto accaduto sugli spalti in apertura di match. Queste le sue parole: Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Scontri iniziali? “Bisogna sempre valutare chi c’è allo stadio, che ci sono famiglie e non si possono far vedere degli episodi del genere. È una cosa che ci spacca il cuore, lo stadio serve a tutti per divertirsi e passare un bel pomeriggio e tifare. Non devono succedere questi episodi negli stadi, bisogna capire i motivi ma comunque vanno condannate queste cose“. “Si sono visti anche episodi belli, come a Genova, con i tifosi che hanno sostenuto la squadra nonostante la retrocessione. Quello è il modo giusto“. Kalidou Koulibaly ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 22 maggio 2022) Luciano, dopo il successo sullo Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni instampa, parlando anche di quanto accaduto sugli spalti in apertura di match. Queste le sue parole: Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)iniziali? “Bisogna sempre valutare chi c’è allo stadio, che ci sono famiglie e non si possono far vedere degli episodi del genere. È una cosa che ciil, lo stadio serve a tutti per divertirsi e passare un bel pomeriggio e tifare. Non devono succedere questi episodi negli stadi, bisogna capire i motivi ma comunque vanno condannate queste cose“. “Si sono visti anche episodi belli, come a Genova, con i tifosi che hanno sostenuto la squadra nonostante la retrocessione. Quello è il modo giusto“. Kalidou...

