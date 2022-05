Spalletti: “Il club sa bene cosa penso su Koulibaly. Gli scontri ci spaccano il cuore. Su insigne e Kvaratskhelia…” (Di domenica 22 maggio 2022) Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la partita vinta contro lo Spezia per 0-3. Di seguito le sue parole sugli scontri dei tifosi, Koulibaly e Mertens. “scontri iniziali? Bisogna sempre valutare chi c’è allo stadio, che ci sono famiglie e non si possono far vedere degli episodi del genere. È una cosa che ci spacca il cuore, non è quello il modo giusto. Lo stadio serve a tutti per divertirsi e passare un bel pomeriggio e tifare. Si sono viste cose belle, come a Bergamo che sono usciti dall’Europa e i tifosi hanno festeggiato la squadra. Così come a Genova, che i tifosi hanno sostenuto la squadra nonostante la retrocessione. Quello è il modo giusto”. Ha tenuto in campo Koulibaly per 90?: è un segnale al club? “Il ... Leggi su seriea24 (Di domenica 22 maggio 2022)ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la partita vinta contro lo Spezia per 0-3. Di seguito le sue parole suglidei tifosi,e Mertens. “iniziali? Bisogna sempre valutare chi c’è allo stadio, che ci sono famiglie e non si possono far vedere degli episodi del genere. È unache ci spacca il, non è quello il modo giusto. Lo stadio serve a tutti per divertirsi e passare un bel pomeriggio e tifare. Si sono viste cose belle, come a Bergamo che sono usciti dall’Europa e i tifosi hanno festeggiato la squadra. Così come a Genova, che i tifosi hanno sostenuto la squadra nonostante la retrocessione. Quello è il modo giusto”. Ha tenuto in campoper 90?: è un segnale al? “Il ...

