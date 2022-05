Sostegno, il prossimo anno 7 docenti su 10 cambieranno scuola. L’allarme de La Repubblica: “Un disastro educativo” (Di domenica 22 maggio 2022) Sette docenti di Sostegno su dieci cambieranno scuola il prossimo anno scolastico. Il 70% degli alunni con handicap dovrà abituarsi a un nuovo docente specializzato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 22 maggio 2022) Settedisu dieci cambierilscolastico. Il 70% degli alunni con handicap dovrà abituarsi a un nuovo docente specializzato. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Sostegno, il prossimo anno 7 docenti su 10 cambieranno scuola. L’allarme de La Repubblica: “Un disastro educativo” - FedeRpt83 : RT @edgardogulotta: Berlusconi ha annunciato che l’anno prossimo, quando avrà più di 86 anni, farà campagna elettorale. Ieri a Napoli ha ra… - edgardogulotta : Berlusconi ha annunciato che l’anno prossimo, quando avrà più di 86 anni, farà campagna elettorale. Ieri a Napoli h… - antonioamodio15 : RT @UmbertoF97: In fondo vi amiamo e vi ameremo per sempre. Il sostegno non lo perderete mai, ma l’anno prossimo voglia, grinta, concentraz… - UmbertoF97 : In fondo vi amiamo e vi ameremo per sempre. Il sostegno non lo perderete mai, ma l’anno prossimo voglia, grinta, co… -