Solo per passione: stasera e domani in tv l'omaggio Rai alla fotografa Letizia Battaglia (Di domenica 22 maggio 2022) La mafia è Solo una parte della sua Palermo, della sua fotografia e della sua vita. La fotografa siciliana Letizia Battaglia sembra essersi cucita addosso quel suo cognome, come una predeterminazione. Tutto Solo per passione, come la miniserie che stasera e domani, domenica 22 e lunedì 23, la Rai le dedica. Con passione Letizia ha portato avanti la propria Battaglia per essere una donna autodeterminata e libera di scegliere: un compagno, un lavoro. Con passione, ha combattuto la mafia con i suoi scatti di denuncia, tra arrestati e morti ammazzati in città. Così come ne ha ritratto i chiaroscuri e le bambine che popolano i suoi vicoli. Cinquant'anni di carriera e 87 di vita, che trovano ...

