Solo per passione Letizia Battaglia prima puntata: trama 22 maggio 2022 (Di domenica 22 maggio 2022) Solo PER passione Letizia Battaglia prima puntata. Domenica 22 maggio 2022 va in onda su Rai 1 la prima puntata della mini serie dedicata alla fotografa Letizia Battaglia interpretata da Isabella Ragonese. Di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Nella Palermo bigotta e retrograda dell’immediato dopoguerra Letizia è una ragazzina curiosa e ribelle che a sedici anni decide di sposarsi. In poco tempo il sogno di autonomia e di emancipazione dalla famiglia si dissolve in un matrimonio rigidamente disciplinato dalle regole patriarcali: il ruolo di moglie e di madre di tre figlie non consente ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 22 maggio 2022)PER. Domenica 22va in onda su Rai 1 ladella mini serie dedicata alla fotografainterpretata da Isabella Ragonese. Di seguitoe anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Nella Palermo bigotta e retrograda dell’immediato dopoguerraè una ragazzina curiosa e ribelle che a sedici anni decide di sposarsi. In poco tempo il sogno di autonomia e di emancipazione dalla famiglia si dissolve in un matrimonio rigidamente disciplinato dalle regole patriarcali: il ruolo di moglie e di madre di tre figlie non consente ...

