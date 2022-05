Solo per passione, la recensione: un sentito omaggio alla fotografa Letizia Battaglia (Di domenica 22 maggio 2022) La nostra recensione di Solo per passione - Letizia Battaglia fotografa, la miniserie di Rai 1 in onda il 22 e 23 maggio 2022 che racconta la vita della celebre fotografa, un omaggio sentito a una importante figura del panorama artistico e della società italiana. La difficoltà nello scrivere questa recensione di Solo per passione - Letizia Battaglia fotografa è stata quella di non farsi travolgere dall'incredibile carisma di una donna che ha saputo portare avanti una Battaglia tanto difficile quanto pericolosa. Paladina della lotta alla mafia, Letizia Battaglia ha fatto ... Leggi su movieplayer (Di domenica 22 maggio 2022) La nostradiper, la miniserie di Rai 1 in onda il 22 e 23 maggio 2022 che racconta la vita della celebre, una una importante figura del panorama artistico e della società italiana. La difficoltà nello scrivere questadiperè stata quella di non farsi travolgere dall'incredibile carisma di una donna che ha saputo portare avanti unatanto difficile quanto pericolosa. Paladina della lottamafia,ha fatto ...

