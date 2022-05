Solo per passione: la mini serie sulla vita della fotografa Letizia Battaglia (Di domenica 22 maggio 2022) La storia di una delle più grandi fotografe del nostro tempo, testimone del trentennio più efferato della storia repubblicana, durante la quale Cosa Nostra ha ucciso poliziotti, magistrati, cittadini inermi, diventa una serie tv in due puntate. Il regista Roberto Andò ha infatti deciso di far diventare la storia di Letizia Battaglia - e del suo talento creativo fuori dal comune - un racconto televisivo: così, con la collaborazione della stessa fotografa, scomparsa improvvisamente il 13 aprile scorso, è nata Solo per passione, la mini serie in due puntate con Isabella Ragonese, in onda il 22 e 23 maggio su Rai 1 in occasione del trentesimo anniversario della morte di Giovanni Falcone e ... Leggi su panorama (Di domenica 22 maggio 2022) La storia di una delle più grandi fotografe del nostro tempo, testimone del trentennio più efferatostoria repubblicana, durante la quale Cosa Nostra ha ucciso poliziotti, magistrati, cittadini inermi, diventa unatv in due puntate. Il regista Roberto Andò ha infatti deciso di far diventare la storia di- e del suo talento creativo fuori dal comune - un racconto televisivo: così, con la collaborazionestessa, scomparsa improvvisamente il 13 aprile scorso, è nataper, lain due puntate con Isabella Ragonese, in onda il 22 e 23 maggio su Rai 1 in occasione del trentesimo anniversariomorte di Giovanni Falcone e ...

