Silvio Berlusconi, dopo le parole sull'Ucraina... terremoto nel centrodestra, "ecco cosa può accadere" (Di domenica 22 maggio 2022) Non siamo abituati a fare dietrologie, anche perché in politica contano i fatti. E le parole solo per gli effetti che provocano. Non staremo perciò a inventarci astruse teorie sui suoi rapporti con l'«amico Putin» (fra l'altro già "amico" di molti leader europei di peso), né a chiederci perché Berlusconi anche a Napoli non si sia limitato a riaffermare (ma ce n'era bisogno?) la fedeltà europeista e atlantista del suo partito. Chiedendo all'Europa di convincere Kiev ad ascoltare le richieste di Mosca, egli non ha sconfessato, come qualcuno forse si aspettava, le parole pronunciate a Treviglio a inizio settimana, ma le ha precisate e inserite in un discorso più ampio: bisogna, ora che l'Occidente si è mostrato compatto e Putin non ha sfondato in Ucraina, porsi il problema di costruire la pace. Ed è perciò ...

