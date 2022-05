Si scrive Francia Marquéz, si legge futuro della Colombia (Di domenica 22 maggio 2022) Francia Marquéz è sicuramente la novità politica delle elezioni che si terranno in Colombia il 29 di maggio, giornata nella quale si designerà il successore dell’attuale presidente Iván Duque. La nomina dell’afroColombiana Marquéz, come candidata a vicepresidentessa di Gustavo Petro (rappresentante della sinistra Colombiana, al suo terzo tentativo di conquistare la presidenza), ha suscitato reazioni molto diverse tra loro. Il fronte della destra conservatrice non ha risparmiato attacchi all’attivista originaria del Cauca, riconosciuta internazionalmente per le sue lotte a favore dei diritti umani e della difesa della natura. Francia, avvocatessa e riconosciuta femminista, è stata infatti premiata nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022)è sicuramente la novità politica delle elezioni che si terranno inil 29 di maggio, giornata nella quale si designerà il successore dell’attuale presidente Iván Duque. La nomina dell’afrona, come candidata a vicepresidentessa di Gustavo Petro (rappresentantesinistrana, al suo terzo tentativo di conquistare la presidenza), ha suscitato reazioni molto diverse tra loro. Il frontedestra conservatrice non ha risparmiato attacchi all’attivista originaria del Cauca, riconosciuta internazionalmente per le sue lotte a favore dei diritti umani edifesanatura., avvocatessa e riconosciuta femminista, è stata infatti premiata nel ...

