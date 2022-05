Serie B, il Monza supera il Brescia e raggiunge il Pisa nella finale playoff (Di domenica 22 maggio 2022) Serie B, il Monza supera il Brescia nel doppio confronto e raggiunge la finale playoff dove affronterà il Pisa Il Monza supera il Brescia anche nella gara di ritorno e vola in finale playoff per giocarsi l’ultimo posto per la A. I brianzoli se la vedranno contro il Pisa nel doppio confronto con l’andata a Monza giovedì e il ritorno in toscana la domenica. Dopo il gol di Tramoni nel primo tempo, la squadra di Stroppa ha ribaltato il match con le reti di Mancuso e D’Alessandro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022)B, ililnel doppio confronto eladove affronterà ilIlilanchegara di ritorno e vola inper giocarsi l’ultimo posto per la A. I brianzoli se la vedranno contro ilnel doppio confronto con l’andata agiovedì e il ritorno in toscana la domenica. Dopo il gol di Tramoni nel primo tempo, la squadra di Stroppa ha ribaltato il match con le reti di Mancuso e D’Alessandro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

