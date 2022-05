Serie A, trionfa il Milan: è campione d’Italia (Di domenica 22 maggio 2022) Il Milan vince lo scudetto 2021-2022 ed è campione d’Italia. I rossoneri nell’ultima giornata vincono 3-0 sul campo del Sassuolo e mantengono 2 punti di vantaggio sull’Inter, che supera in casa la Sampdoria 3-0. Sassuolo-Milan – Il Milan parte col piede sull’acceleratore e va vicinissimo al gol a ripetizione in avvio. Ferrari salva sulla conclusione di Leao, Lopez respinge sulla linea il tentativo di Tomori e Consigli esce in maniera provvidenziale su Saelemaekers: tutto nei primi 10 minuti. La pressione della capolista non diminuisce e il gol arriva al 17?. Ennesima accelerazione di Leao che offre il pallone a Giroud: girata vincente, 0-1. L’assedio prosegue, le occasioni per il Diavolo si succedono senza soluzione di continuità e il Sassuolo è poco più di uno sparring partner. Il raddoppio arriva al ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 22 maggio 2022) Ilvince lo scudetto 2021-2022 ed è. I rossoneri nell’ultima giornata vincono 3-0 sul campo del Sassuolo e mantengono 2 punti di vantaggio sull’Inter, che supera in casa la Sampdoria 3-0. Sassuolo-– Ilparte col piede sull’acceleratore e va vicinissimo al gol a ripetizione in avvio. Ferrari salva sulla conclusione di Leao, Lopez respinge sulla linea il tentativo di Tomori e Consigli esce in maniera provvidenziale su Saelemaekers: tutto nei primi 10 minuti. La pressione della capolista non diminuisce e il gol arriva al 17?. Ennesima accelerazione di Leao che offre il pallone a Giroud: girata vincente, 0-1. L’assedio prosegue, le occasioni per il Diavolo si succedono senza soluzione di continuità e il Sassuolo è poco più di uno sparring partner. Il raddoppio arriva al ...

