Se sei andato in autostrada ti spetta un rimborso: cosa devi sapere

Se negli ultimi tempi sei andato in autostrada, ti spetta un rimborso: tutto quello che devi sapere sulla questione e come ottenere i soldi

Gli automobilisti che hanno percorso le autostrade accumulando svariati minuti di ritardo per le code dovute ai lavori potranno essere rimborsati. Lo stesso Massimo Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, ha sottolineato che ci sarà un maggiore controllo riguardo il rispetto delle regole. Soprattutto "vigilieremo – ha spiegato il presidente – sull'effettiva erogazione del rimborso".

Una fila di automobili in coda a causa dei lavoro in corso (via pixabay)

La società Autostrade per l'Italia, adesso, è costretta a rimborsare gli automobilisti. Tutti gli utenti che, a causa del traffico legato ai cantieri ...

