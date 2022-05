Scusi | la canotta | dove va? | la giornalista arriva vestita così in Aula | scoppia il finimondo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 maggio 2022) Dimenticate i tempi dei tailleur pastello di Irene Pivetti, le pashmine al collo anche a luglio, le scarpe chiuse, i collant, rigorosamente coprenti. Sarà l'effetto del riscaldamento globale, ma in Parlamento oggi va di moda il look Formentera e per vedere qualcuno veramente vestito, come la solennità del luogo imporrebbe, tocca passare in rassegna i commessi: gli unici, per contratto, are indossare una divisa che prevede camicia bianca, completo blu, calze, scarpe e farfallino per gli uomini, in alcuni casi anche i guanti bianchi, come era solito indossare Marco Ferretti, lo storico capo dei commessi di Montecitorio, stroncato dal Covid l'anno scorso, sempre impeccabile nella sua uniforme: la sola con quattro strisce d'oro ricamate sulle maniche per rimarcare il suo alto grado di assistente superiore. Per i deputati maschi il dress code impone di ...