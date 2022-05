(Di domenica 22 maggio 2022) Il fronte del consenso alla revoca si amplia, ma gli esperti non sono concordi. Tira il freno il ministro Bianchi: “Non siamo ancora fuori, è un atto di responsabilità”. Alcuni auspicano che con il caldo i protocolli in scadenza non vengano rinnovati. Ma i contagi tra gli adolescenti sono ancora alti

Advertising

SkyTG24 : Scuola, si riaccende dibattito su obbligo mascherine: le ipotesi in vista della Maturità - andreastoolbox : Scuola, si riaccende dibattito su obbligo mascherine: le ipotesi in vista della Maturità | Sky TG24 -

A venti giorni dalla fine delle lezioni, almeno nella maggior parte delle regioni, sila polemica sull'obbligo delle mascherine a. A dire il vero ad alimentarla sono soprattutto gli schieramenti politici, con la scienza che in larga parte conferma la posizione di ...Mascherine a, l'Italia sceglie la prudenza Sulla questione è intervenuta anche Maddalena Loy, portavoce della Rete nazionale per lain presenza: "Siamo soddisfatti che le Istituzioni, ...L'ora degli esami si avvicina e, complice il gran caldo, si riapre il dibattito sull'obbligo di indossare i dispositivi anti Covid. Chi preme per il "liberi tutti" e chi frena. La decisione spetterà a ...I genitori appendono uno striscione di protesta al cancello del plesso, chiuso dall’agosto scorso per lavori di ripristino ...