Scudetto Milan, rubata la medaglia di Stefano Pioli: “E’ l’unica che ho, ridatemela” (Di domenica 22 maggio 2022) La medaglia dello Scudetto di Stefano Pioli è stata rubata durante i festeggiamenti. Lo riporta Repubblica, che cita anche l’appello del tecnico rossonero dopo la vittoria per 3-0 sul Sassuolo: “Mi hanno strappato la medaglia nelle celebrazioni: se potete fare un appello vi ringrazio, è l’unica che ho”. I tifosi hanno cantato in continuazione il coro “Pioli is on fire”, sulle note della celebre canzone “Freed from desire”. Un tormentone che ha accompagnato il cammino trionfale dei rossoneri e che evocherà splendidi ricordi al tecnico rossonero. Proprio come quella medaglia, che ora non è nelle sue mani e che dovrebbe tornarci il prima possibile. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Ladellodiè statadurante i festeggiamenti. Lo riporta Repubblica, che cita anche l’appello del tecnico rossonero dopo la vittoria per 3-0 sul Sassuolo: “Mi hanno strappato lanelle celebrazioni: se potete fare un appello vi ringrazio, èche ho”. I tifosi hanno cantato in continuazione il coro “is on fire”, sulle note della celebre canzone “Freed from desire”. Un tormentone che ha accompagnato il cammino trionfale dei rossoneri e che evocherà splendidi ricordi al tecnico rossonero. Proprio come quella, che ora non è nelle sue mani e che dovrebbe tornarci il prima possibile. SportFace.

Advertising

acmilan : The match report of our championship match, don't miss it ?? - gippu1 : I #Maldini sono la prima famiglia italiana a vincere uno scudetto con tre generazioni diverse #Milan - DAZN_IT : 5 ottobre 2021 - Ibrahimovic alle Iene: 'Chi vince lo scudetto? In che squadra gioca Zlatan, il Milan? E allora il… - Sonia17198860 : RT @rtl1025: ?? 'Grazie #Inter, siete stati degli avversari straordinari. Alla prossima stagione!': così il #Milan su Twitter risponde al po… - OfficiaLucio : CAMPIONI D'ITALIAAAAAAA..??? #MILAN #SempreMilan #Scudetto #ForzaMilan #milancampione #milancampioneditalia -