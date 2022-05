Scudetto Milan, durante i festeggiamenti rubata la medaglia a Pioli: «È l’unica che ho, vi pregherei di riconsegnarmela» (Di domenica 22 maggio 2022) La festa per la vittoria dello Scudetto dal Milan non è rovinata. Ma non è mancato un episodio che sicuramente ha abbassato un po’ il morale al tecnico rossonero Stefano Pioli. Dopo la premiazione, durante i festeggiamenti con i tifosi che hanno invaso il campo del Mapei Stadium di Reggio Emilia, a Mister Pioli è stata rubata la medaglia dello Scudetto. L’allenatore dei rossoneri ha lanciato un appello, riportato dall’inviato Enrico Currò di Repubblica: «Mi hanno strappato la medaglia nelle celebrazioni: se potete fare un appello ve ne sarei grato, è l’unica che ho». Poco prima del furto, Pioli ha dichiarato: «È uno Scudetto meritato perché è una vittoria raggiunta ... Leggi su open.online (Di domenica 22 maggio 2022) La festa per la vittoria dellodalnon è rovinata. Ma non è mancato un episodio che sicuramente ha abbassato un po’ il morale al tecnico rossonero Stefano. Dopo la premiazione,con i tifosi che hanno invaso il campo del Mapei Stadium di Reggio Emilia, a Misterè stataladello. L’allenatore dei rossoneri ha lanciato un appello, riportato dall’inviato Enrico Currò di Repubblica: «Mi hanno strappato lanelle celebrazioni: se potete fare un appello ve ne sarei grato, èche ho». Poco prima del furto,ha dichiarato: «È unomeritato perché è una vittoria raggiunta ...

