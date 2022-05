Scudetto Milan, Boninsegna: “Un regalo dell’Inter” (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – “E’ stato un regalo dell’Inter, perché abbiamo perso il derby. Quel giorno è stato determinante. Dopo l’uno a zero c’è stato uno sbandamento della panchina e il Milan non ha mai mollato, ci hanno sempre creduto. Purtroppo il Milan ha vinto per gli errori fatti dalla nostra Inter”. A parlare con l’Adnkronos è Roberto Boninsegna, ex bomber dell’Inter vicecampione mondiale nel 1970 con la nazionale italiana. Ribadisce che è stato decisivo il derby tra Inter e Milan “perché tra andata e ritorno sono sei punti”. E ricorda che ” venti minuti dalla fine sono stati fatti due cambi con due giocatori stanchi e in venti minuti abbiamo perso il derby”. “Al Milan c’è da fare solo dei complimenti – dice ancora – Non hanno mai desistito e hanno avuto ... Leggi su funweek (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – “E’ stato un, perché abbiamo perso il derby. Quel giorno è stato determinante. Dopo l’uno a zero c’è stato uno sbandamento della panchina e ilnon ha mai mollato, ci hanno sempre creduto. Purtroppo ilha vinto per gli errori fatti dalla nostra Inter”. A parlare con l’Adnkronos è Roberto, ex bombervicecampione mondiale nel 1970 con la nazionale italiana. Ribadisce che è stato decisivo il derby tra Inter e“perché tra andata e ritorno sono sei punti”. E ricorda che ” venti minuti dalla fine sono stati fatti due cambi con due giocatori stanchi e in venti minuti abbiamo perso il derby”. “Alc’è da fare solo dei complimenti – dice ancora – Non hanno mai desistito e hanno avuto ...

