Scontri tra tifosi in Spezia-Napoli, Gravina disgustato: commento durissimo (Di domenica 22 maggio 2022) Uno degli eventi che ha caratterizzato la partita vinta dal Napoli sul campo dello Spezia è stato sicuramente quello dei tafferugli sugli spalti tra le due tifoserie. A commentare quanto accaduto ci ha pensato anche il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. tifosi Spezia vs Napoli Il commento di Gravina sugli Scontri in Spezia-Napoli Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha commentato duramente gli Scontri che hanno caratterizzato i primi minuti del match, come riportato da un tweet dell’Ansa: SERIE A #SpeziaNapoli era ripresa dopo 16' di stop per una invasione di campo da parte di alcuni ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 22 maggio 2022) Uno degli eventi che ha caratterizzato la partita vinta dalsul campo delloè stato sicuramente quello dei tafferugli sugli spalti tra le due tifoserie. A commentare quanto accaduto ci ha pensato anche il presidente della Federcalcio, GabrielevsIldisugliinIl presidente della Federcalcio, Gabriele, ha commentato duramente gliche hanno caratterizzato i primi minuti del match, come riportato da un tweet dell’Ansa: SERIE A #era ripresa dopo 16' di stop per una invasione di campo da parte di alcuni ...

Advertising

sportface2016 : +++#SpeziaNapoli interrotta per scontri sugli spalti tra le due tifoserie: caos al Picco+++#SerieA - DiMarzio : La partita tra @acspezia e @sscnapoli sospesa per 12 minuti: le dinamiche dell'accaduto - claudioruss : Le immagini degli scontri tra tifosi #Spezia e #Napoli #SpeziaNapoli - GZebrato : RT @napolista: Dazn: Hanno cominciato i napoletani a graffiare le auto degli spezzini Nel post partita vengono chiarite le dinamiche che ha… - News24_it : Scontri tra tifosi e invasione di campo in Spezia-Napoli: partita sospesa per 12 minuti - Sportmediaset - Sport Med… -