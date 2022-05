Scontri in Spezia-Napoli, perché c’è astio tra i tifosi: svelato il motivo (Di domenica 22 maggio 2022) Nei primi minuti di Spezia-Napoli, partita valevole per l’ultima giornata di campionato, c’è stato un grande caos sugli spalti: i tifosi spezzini e quelli azzurri sono stati protagonisti di Scontri violenti che hanno costretto l’arbitro del match, il signor Marchetti da Ostia, a fermare il gioco per qualche minuto. Scontri Spezia-Napoli Scontri Spezia-Napoli: il motivo dell’astio Ci sarebbe, però, un motivo alla base di questo astio tra le tifoserie delle due squadre: i supporters spezzini sono gemellati con quelli dell’Olympique Marsiglia, che non hanno un bel rapporto con i tifosi del Napoli. La presenza di ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 22 maggio 2022) Nei primi minuti di, partita valevole per l’ultima giornata di campionato, c’è stato un grande caos sugli spalti: ispezzini e quelli azzurri sono stati protagonisti diviolenti che hanno costretto l’arbitro del match, il signor Marchetti da Ostia, a fermare il gioco per qualche minuto.: ildell’Ci sarebbe, però, unalla base di questotra le tifoserie delle due squadre: i supporters spezzini sono gemellati con quelli dell’Olympique Marsiglia, che non hanno un bel rapporto con idel. La presenza di ...

