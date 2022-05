Scomparsa lo scorso 13 aprile, è stata la fotografa italiana più famosa al mondo (Di domenica 22 maggio 2022) Nel giorno del 30esimo anniversario dalla strage di Capaci, Rai 1 ricorda Letizia Battaglia, la fotografa che ha raccontato Palermo e i grandi fatti di cronaca a partire proprio dall’ascesa della mafia in Sicilia. In onda stasera e lunedì 23 maggio dalle 21.25, Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa racconta dunque la vita e la passione di Letizia, Scomparsa lo scorso 13 aprile a 87 anni. Nel ruolo principale della fiction diretta dal Roberto Andò, un’intensa Isabella Ragonese, che ha conosciuto Battaglia (la quale ha dato la benedizione a tutta la produzione). Letizia Battaglia: le fotografie più famose guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di domenica 22 maggio 2022) Nel giorno del 30esimo anniversario dalla strage di Capaci, Rai 1 ricorda Letizia Battaglia, lache ha raccontato Palermo e i grandi fatti di cronaca a partire proprio dall’ascesa della mafia in Sicilia. In onda stasera e lunedì 23 maggio dalle 21.25, Solo per passione – Letizia Battagliaracconta dunque la vita e la passione di Letizia,lo13a 87 anni. Nel ruolo principale della fiction diretta dal Roberto Andò, un’intensa Isabella Ragonese, che ha conosciuto Battaglia (la quale ha dato la benedizione a tutta la produzione). Letizia Battaglia: le fotografie più famose guarda le foto ...

