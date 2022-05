Scintille tra Salvini e Sala sul mancato maxischermo per il Milan. Il sindaco: «Nessuno ha fatto richiesta» (Di domenica 22 maggio 2022) Scontro a distanza tra il segretario della Lega Matteo Salvini e il sindaco di Milano Beppe Sala nella domenica decisiva per l’assegnazione dello scudetto. In mattinata il segretario del Carroccio, durante un intervento alla Scuola politica della Lega, ha chiamato in causa il primo cittadino, accusandolo di eccessiva indecisione sul nuovo stadio di San Siro: «Sala cambia idea ogni quarto d’ora, si perdono alcuni miliardi di euro di business perché Sala non decide: un po’ fa l’ambientalista, un po’ fa quello del Pd, un po’ il mercatista, non si può». E Salvini, in riferimento alla giornata di oggi, decisiva per l’assegnazione dello scudetto conteso tra Milan e Inter, ha attaccato Sala, accusandolo di «non essere riuscito ad autorizzare ... Leggi su open.online (Di domenica 22 maggio 2022) Scontro a distanza tra il segretario della Lega Matteoe ildio Beppenella domenica decisiva per l’assegnazione dello scudetto. In mattinata il segretario del Carroccio, durante un intervento alla Scuola politica della Lega, ha chiamato in causa il primo cittadino, accusandolo di eccessiva indecisione sul nuovo stadio di San Siro: «cambia idea ogni quarto d’ora, si perdono alcuni miliardi di euro di business perchénon decide: un po’ fa l’ambientalista, un po’ fa quello del Pd, un po’ il mercatista, non si può». E, in riferimento alla giornata di oggi, decisiva per l’assegnazione dello scudetto conteso trae Inter, ha attaccato, accusandolo di «non essere riuscito ad autorizzare ...

