Sciabola | Rossella Gregorio è quarta nella Coppa del Mondo di Padova

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 22 maggio 2022)– Aron Szilagyi è il “re” di. L’ungherese tre volte olimpionico trionfa nel GP FIE disulle pedane del PalaIndoor e porta a casa lo storico Trofeo Luxardo, vinto per la terza volta in carriera. Il campionissimo Szilagyi batte in finale il coreano Bogul Gu per 15-14 tra gli applausi del pubblico veneto che invece nel torneo femminile celebra il successo dell’azera Anna Bashta davanti alla giapponese Risa Takashima. Per l’Italia del commissario tecnico Nicola Zanottigara delle donne si ferma ai piedi del podio un’ottima, chiudendo al quinto posto seppur in non perfette condizioni fisiche. La salernitana dei Carabinieri a inizio giornata ha vinto due sfide tutte italiane contro Camilla Fondi (15-14) prima e con Giulia Arpino (15-9) poi, ...