SBK, Portogallo: il regalo di natale nella Superpole Race (Di domenica 22 maggio 2022) nella Superpole Race del mondiale SBK in Portogallo regna la…generosità. Toprak Razgatlioglu cede la vittoria a Jonathan Rea all'ultimo giro, a causa di un errore che poteva costargli caro. Il turco di casa Yamaha era saldamente in testa, ma deve accontentarsi della seconda posizione. Un bel dono per il nordirlandese, che dopo gara 1 appariva essere un po' alle corde. Alvaro Bautista è meno incisivo di ieri, e deve accontentarsi della terza posizione. Andrea Locatelli, quinto, è il migliore degli italiani. SBK Portogallo, gara 1: Tra i due litiganti il terzo gode SBK, Portogallo: cosa succede nella Superpole Race? Al mattino arriva la pioggia, tanto che il warm up si corre con la pista bagnata. All'orario di partenza della ...

