Sassuolo-Milan, Sala risponde a Salvini: “Niente maxischermo perché nessuno me lo ha chiesto” (Di domenica 22 maggio 2022) “Andiamo con ordine. 1. Io ‘non sono riuscito ad autorizzare il maxischermo’ perché nessuno ne ha fatto richiesta. Molto semplice”. Con queste parole, il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha risposto alle polemiche scaturite dalle dichiarazioni di Matteo Salvini sulla mancata predisposizione di un maxischermo per Sassuolo-Milan in città: “2. Il concerto di ieri sera” per i 40 anni di radio Italia in piazza Duomo “invece, è stato autorizzato perché una Radio ha preso formalmente e sostanzialmente l’iniziativa. Altrettanto semplice”. Quindi l’attacco al leader della Lega: “3. In un clima violento (basta vedere le minacce nei miei confronti sui social) questo ‘signore’ getta benzina sul fuoco, dicendo falsità. 4. E meno ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) “Andiamo con ordine. 1. Io ‘non sono riuscito ad autorizzare ilne ha fatto richiesta. Molto semplice”. Con queste parole, il sindaco dio, Beppe, ha risposto alle polemiche scaturite dalle dichiarazioni di Matteosulla mancata predisposizione di unperin città: “2. Il concerto di ieri sera” per i 40 anni di radio Italia in piazza Duomo “invece, è stato autorizzatouna Radio ha preso formalmente e sostanzialmente l’iniziativa. Altrettanto semplice”. Quindi l’attacco al leader della Lega: “3. In un clima violento (basta vedere le minacce nei miei confronti sui social) questo ‘signore’ getta benzina sul fuoco, dicendo falsità. 4. E meno ...

