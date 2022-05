Sassuolo Milan LIVE: sta per iniziare la sfida al Mapei Stadium (Di domenica 22 maggio 2022) Allo stadio Mapei, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Sassuolo e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Mapei, Sassuolo e Milan si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Milan 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio ore 18 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Sassuolo Milan 0-0: risultato e tabellino MARCATORI: Sassuolo (4-3-3) Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori. In panchina: Pegolo, Satalino, Magnanelli, Rogerio, Djuricic, Ciervo, Peluso, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) Allo stadio, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadiosi affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio ore 18 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino MARCATORI:(4-3-3) Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori. In panchina: Pegolo, Satalino, Magnanelli, Rogerio, Djuricic, Ciervo, Peluso, ...

Advertising

FontanaPres : ??? Sassuolo-Milan: la mia offerta per il maxischermo in piazza Città di Lombardia, dove ha sede la Regione, sembra… - tvdellosport : ?? Atmosfera già calda in Piazza Duomo, piena di tifosi del Milan. Manca sempre meno alla sfida tra i rossoneri di P… - Gazzetta_it : #SassuoloMilan a poche ore ancora niente maxischermo: mancano le autorizzazioni - milanmagazine_ : SASSUOLO - Carnevali: 'Berardi? Ne abbiamo parlato a suo tempo anche con il Milan' - Milannews24_com : #Pioli prima di #SassuoloMilan -