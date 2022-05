Sassuolo Milan 0-3 LIVE: in campo Ibra. Scudetto a un passo (Di domenica 22 maggio 2022) Allo stadio Mapei, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Sassuolo e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Mapei, Sassuolo e Milan si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Milan 0-3 MOVIOLA 1? – Iniziata la sfida. 2? Tentativo Giroud – Il francese mette al centro il pallone con il suo mancino ma Consigli blocca la sfera. 7? Occasione Giroud – Calcio piazzato dalla trequarti per i rossoneri: colpo di testa di Giroud e grande intervento di Consigli. 8? Doppia occasione Milan – Salvataggio miracoloso di Ferrari che si immola in scivolata deviando un tiro a colpo sicuro di Leao dopo un ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) Allo stadio Mapei, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Mapei,si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-3 MOVIOLA 1? – Iniziata la sfida. 2? Tentativo Giroud – Il francese mette al centro il pallone con il suo mancino ma Consigli blocca la sfera. 7? Occasione Giroud – Calcio piazzato dalla trequarti per i rossoneri: colpo di testa di Giroud e grande intervento di Consigli. 8? Doppia occasione– Salvataggio miracoloso di Ferrari che si immola in scivolata deviando un tiro a colpo sicuro di Leao dopo un ...

