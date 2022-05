Sassuolo-Milan (0-3): analisi tattica e considerazioni (Di domenica 22 maggio 2022) Il Milan chiude alla grande il proprio campionato con una netta vittoria per 0-3 in casa del Sassuolo. Un trionfo che vale il 19° scudetto della sua storia, a 11 anni di distanza dall’ultimo. I rossoneri archiviano la pratica già nel primo tempo grazie ad un Leao straripante. Il portoghese infatti è autore degli assist di tutte e tre le reti degli ospiti. Apre le danze il solito Giroud, l’uomo dei gol importanti. Il francese guida la festa realizzando anche la rete del raddoppio poco dopo la mezz’ora. Appena 4 minuti dopo e Kessié sugella game, set e match. Nulla da fare, invece, per gli emiliani che senza alcuna motivazione particolare si lasciano fagocitare dall’intensità degli avversari. Andiamo allora a scoprire quali sono gli elementi chiave di questo Sassuolo-Milan attraverso la nostra analisi ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 22 maggio 2022) Ilchiude alla grande il proprio campionato con una netta vittoria per 0-3 in casa del. Un trionfo che vale il 19° scudetto della sua storia, a 11 anni di distanza dall’ultimo. I rossoneri archiviano la pratica già nel primo tempo grazie ad un Leao straripante. Il portoghese infatti è autore degli assist di tutte e tre le reti degli ospiti. Apre le danze il solito Giroud, l’uomo dei gol importanti. Il francese guida la festa realizzando anche la rete del raddoppio poco dopo la mezz’ora. Appena 4 minuti dopo e Kessié sugella game, set e match. Nulla da fare, invece, per gli emiliani che senza alcuna motivazione particolare si lasciano fagocitare dall’intensità degli avversari. Andiamo allora a scoprire quali sono gli elementi chiave di questoattraverso la nostra...

