Sarri: «Vorrei ripartire da Milinkovic Savic, ma c’è il rischio di un altro anno zero» (Di domenica 22 maggio 2022) Ieri la Lazio ha pareggiato all’Olimpico contro il Verona (3-3) davanti a 52mila spettatori. La squadra di Sarri si piazza al quinto posto, davanti alla Roma. Nel post partita il tecnico ha commentato il risultato. «Lo stadio di stasera è tanta roba e deve diventare un obiettivo della squadra. Abbiamo voluto e cercato il risultato e penso che dia grande soddisfazione anche al nostro popolo». Osservato speciale è stato Milinkovic, che ha ricevuto una standing ovation dal pubblico. Per lui c’era anche uno striscione in Curva Sud: «Un Sms è per sempre». Sarri ha parlato anche di lui. «Abbiamo tanti giocatori in scadenza e che possono essere persi sul mercato: il rischio di fare un altro anno zero c’è. Sarei felicissimo di ripartire da Sergej». Ma non ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 maggio 2022) Ieri la Lazio ha pareggiato all’Olimpico contro il Verona (3-3) davanti a 52mila spettatori. La squadra disi piazza al quinto posto, davanti alla Roma. Nel post partita il tecnico ha commentato il risultato. «Lo stadio di stasera è tanta roba e deve diventare un obiettivo della squadra. Abbiamo voluto e cercato il risultato e penso che dia grande soddisfazione anche al nostro popolo». Osservato speciale è stato, che ha ricevuto una standing ovation dal pubblico. Per lui c’era anche uno striscione in Curva Sud: «Un Sms è per sempre».ha parlato anche di lui. «Abbiamo tanti giocatori in scadenza e che possono essere persi sul mercato: ildi fare unc’è. Sarei felicissimo dida Sergej». Ma non ...

