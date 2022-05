Sampdoria | Lanna senza giri di parole | svelato il futuro di Quagliarella!

Advertising

Questa mattina laha completato l'allenamento di rifinitura in vista della gara con l'Inter, che domani, ... Erano presenti al 'Gloriano Mugnaini' il presidente Marco, il responsabile ...Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente dellaMarcoha parlato del prossimo match di campionato contro l' Inter di Inzaghi. Il numero uno blucerchiato ci ha tenuto a sottolineare come la sua squadra scenderà in campo per vincere , ...Lanna prima di Inter-Sampdoria, valevole per l’ultima giornata di Serie A 2021-2022 decisiva per lo scudetto si è concentrato sul rinnovo di Fabio Quagliarella. Di seguito le sue parole su DAZN.A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Sampdoria, Marco Lanna, presidente del club blucerchiato, si sofferma ai microfoni di DAZN per fare il punto sul possibile rinnovo ...