Advertising

marcuspascal1 : @Ruggero_Po Questa neanche fra 50 anni potrà governare è più stupida di Salvini puttroppo o il cdx inventa qualcuno… - FDegradi : @tempoweb Povero Frieman, è così imbevuto di anti Salvini che ogni dieci parole ricorda quello che ha detto o perlo… - Ahasveron : #Omnibusla7 Visto che ormai la reductio ad Hitlerum non funziona più, se ne inventa un altro e si comincia con la r… - ruffino_paola : RT @BurianiClaudio: @Misurelli77 Salvini è ormai impresentabile. Ogni giorno ne inventa una nuova e si avviluppa sempre di più nella più bi… - Ilsub2 : @maurizio289289 @SesostriIII Non perdere tempo con questo elemento questo ti tira pazzo pur di dare contro a Salvin… -

Globalist.it

da' un rapido sguardo alla platea, poi chiede: 'Ci sono interisti Potete accompagnarli fuori', dice al servizio d'ordine. 'Renziani si'. Ma interisti no. Io adoro le idee diverse su tutto, ......impegno e additare loro il merito se un ministro dell'Istruzione (Mariastella Gelmini) si... se un allora ministro dell'Interno (Matteo) , proclamò saccente: 'Il migrante è un gerundio . Salvini le inventa tutte per favorire Putin: “No alle armi in Ucraina, possono finire ai terroristi islamici…” Ogni giorno il capo della Lega fa di tutto pur di mostrarsi affidabile al suo amico Putin a al partito Russia Unita al quale è legato a doppio mandato ...“Il tema non è locale ma nazionale, loro devono decidere”. Nello Musumeci invoca l’intervento di Giorgia Meloni e Matteo Salvini per risolvere una querelle diventata imbarazzante per il centrodestra.