(Di domenica 22 maggio 2022) AGI - Tutto inizia con una stoccata di aria SZtelal Gelnini, continua con un'inattesa difesa di Matteocon un'irata replica del ministro forzista che intima al leader leghista di non preoccuparsi degli affari interni di Forza italia. A dar fuoco alle polveri èche non ha mandato giù le parole del Cavaliere su Putin. "L'Italia non può essere il ventre molle dell'Occidente e soprattutto non può diventarlo per responsabilità di Forza Italia" dice, aggiungendo che le parole dialla manifestazione di Napoli "non smentiscono le nostre ambiguità". La replica di"Con tutto il rispetto, Silvioè Silvio. Con tutto quello che ha fatto nella vita, a uno può piacere o meno, ma lascia traccia nella storia del ...

Advertising

Candid_S_Voce : Salvini critica Gelmini che critica Berlusconi. E finisce in lite - - fisco24_info : Salvini critica Gelmini che critica Berlusconi. E finisce in lite: AGI - Tutto inizia con una stoccata di aria SZte… - Gipi_Sgarlata : Matteo #Salvini critica gli inutili ministri #Bianchi e #Lamorgese. Ma questi due buoni a nulla sono ministri anche… - mamelettrico : RT @tempoweb: #Salvini difende #Berlusconi e litiga con #Gelmini: “Dovrebbe contare prima di criticare” #guerra #ucraina #russia #forzaital… - tempoweb : #Salvini difende #Berlusconi e litiga con #Gelmini: “Dovrebbe contare prima di criticare” #guerra #ucraina #russia… -

'Ho posto in Forza Italia un tema di linea politica su una posizione che comprendo bene non sia quella di, ma che riguarda la collocazione europeista e atlantista di Forza Italia. Un problema ...matteomariastella gelmini 1 - UCRAINA:, GELMINIBERLUSCONI CONTI FINO A 5 - 'Prima di criticare Silvio Berlusconi qualcuno dovrebbe contare fino a cinque'. Lo ha detto Matteo, leader della Lega, a margine del suo ..Matteo Salvini attacca Mariastella Gelmini per le critiche alle parole di Berlusconi su guerra e Putin. Immediata la replica della ministra Non si placano le polemiche sulle recenti dichiarazioni ..."Abbia rispetto, Forza Italia non è ancora il suo partito". Il riferimento al chiarimento del Cavaliere sulla guerra in guerra in Ucraina ...