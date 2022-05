Salernitana-Udinese | Serie A | probabili formazioni e diretta TV

(Di domenica 22 maggio 2022) Questa sera alle 21, allo stadio Arechi, laospita l’in quello che sarà l’ultimo atto della corrente stagione di . I granata si giocano la permanenza e hanno un solo risultato a disposizione per esserne certi, ovvero la vittoria. I friulani invece vogliono salutare il campionato con un risultato di rilievo, anche per cancellare la brutta caduta nell’ultima in casa con lo Spezia. Ecco dunque le ultime sullee sullatelevisiva di. Il momento dellaLasi presenta alla sfida reduce dal pareggio contro l’Empoli e spera che quei due punti perduti non compromettano più di tanto la loro straordinaria risalita. I campani infatti al momento sono ...

Alle 21 le due sfide salvezzae Venezia - Cagliari . Laparte da un pesante +2 in classifica: la squadra di Nicola si salve se vince, oppure pareggia o perde ma il ...VERONA (sabato) 3 - 3 SPEZIA - NAPOLI (ore 12.30) 0 - 3 INTER - SAMPDORIA ore 18 SASSUOLO - MILANore 21 VENEZIA - CAGLIARILa Salernitana si presenta alla sfida reduce dal pareggio contro ... Bonazzoli e Djuric. Il momento dell’Udinese L’Udinese invece non ha più nulla da chiedere a questo campionato, se non riuscire ad ...Sono oltre 100 i tifosi partiti per assistere alla gara di stasera (ore 21). Salernitana-Udinese sarà l'ultima partita della stagione e contestualmente l'ultima trasferta. Per questo Bepi Marcon ha or ...