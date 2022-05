Salernitana-Udinese, esordio storico per Pafundi: è stato convocato anche da Mancini! (Di domenica 22 maggio 2022) Durante Salernitana-Udinese è avvenuto il debutto del giocatore più giovane della storia dell’Udinese. Si tratta di Simone Pafundi, classe 2006 convocato anche da Roberto Mancini per lo stage che si terrà a fine campionato. Pafundi debutto Serie A A 16 anni e 69 giorni è il giocatore più giovane a debuttare per l’Udinese e l’undicesimo in Serie A. Andrea Carnevale ha detto così di lui in passato: ”A 15 anni gioca già in Primavera, ha il piedino di Maradona. Un talento straordinario.” Giacomo Pio Impastato Leggi su rompipallone (Di domenica 22 maggio 2022) Duranteè avvenuto il debutto del giocatore più giovane della storia dell’. Si tratta di Simone, classe 2006da Roberto Mancini per lo stage che si terrà a fine campionato.debutto Serie A A 16 anni e 69 giorni è il giocatore più giovane a debuttare per l’e l’undicesimo in Serie A. Andrea Carnevale ha detto così di lui in passato: ”A 15 anni gioca già in Primavera, ha il piedino di Maradona. Un talento straordinario.” Giacomo Pio Impa

