Salernitana Udinese 0-4: passeggiano i friulani, ma i granata festeggiano (Di domenica 22 maggio 2022) Allo stadio Arechi, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Salernitana e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Arechi, Salernitana e Udinese si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Salernitana Udinese 0-4 MOVIOLA 1? Ha preso il via il match 6? GOL Udinese – I friulani sfondano a sinistra con Udogie, palla per Deulofeu che dal limite pesca l’angolino 20‘ La Salernitana reagisce con orgoglio e preme soprattutto a destra con Mazzocchi. Mancano ancora le vere occasioni da gol 22? GOL ANNULLATO Udinese – Deulofeu riceve al limite, si destreggia e scarica con il sinistro sotto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) Allo stadio Arechi, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Arechi,si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-4 MOVIOLA 1? Ha preso il via il match 6? GOL– Isfondano a sinistra con Udogie, palla per Deulofeu che dal limite pesca l’angolino 20‘ Lareagisce con orgoglio e preme soprattutto a destra con Mazzocchi. Mancano ancora le vere occasioni da gol 22? GOL ANNULLATO– Deulofeu riceve al limite, si destreggia e scarica con il sinistro sotto ...

Advertising

OfficialUSS1919 : Finisce qui. La #Salernitana perde in casa con l'#Udinese ma in virtù del contemporaneo pareggio tra #Cagliari e… - sportface2016 : +++Finale di campionato dalle mille emozioni: la #Salernitana perde 0-4 contro l'#Udinese ma si salva ugualmente.… - SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - iamfakeC : RT @OfficialUSS1919: Finisce qui. La #Salernitana perde in casa con l'#Udinese ma in virtù del contemporaneo pareggio tra #Cagliari e #Vene… - NandoPiscopo1 : RT @OfficialUSS1919: Finisce qui. La #Salernitana perde in casa con l'#Udinese ma in virtù del contemporaneo pareggio tra #Cagliari e #Vene… -