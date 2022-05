Salernitana subisce poker dall'Udinese ma si salva perché il Cagliari pareggia a Venezia. Sardi e veneti retrocessi (Di domenica 22 maggio 2022) Clamoroso all'Arechi: la Salernitana viene travolta dall'Udinese (0 - 4) ma al novantesimo può far festa per il pari tra Venezia e Cagliari (0 - 0) che fa esplodere la festa a Salerno. Un esito ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 22 maggio 2022) Clamoroso all'Arechi: laviene travolta(0 - 4) ma al novantesimo può far festa per il pari tra(0 - 0) che fa esplodere la festa a Salerno. Un esito ...

Advertising

MasterblogBo : SALERNO (ITALPRESS) – La Salernitana subisce una pesante sconfitta per 0-4 in casa per mano dell’Udinese, ma sfrutt… -