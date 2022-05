Salernitana, Nicola commosso: «Ci ho sempre creduto, ma senza questa spinta non saremmo riusciti nell’impresa» (Di domenica 22 maggio 2022) Davide Nicola commosso ai microfoni di Dazn al termine della partita e dopo aver conseguito la salvezza con la Salernitana Davide Nicola commosso ai microfoni di Dazn al termine della partita e dopo aver conseguito la salvezza con la Salernitana. Le sue dichiarazioni: COMMOZIONE – «Abbiamo giocato una partita difficile. Sono contento di essermi salvato in questa piazza meravigliosa. Ringrazio tutti dal presidente, al direttore, i miei ragazzi e questi tifosi straordinari» PARTITA – «Abbiamo sbagliato tanti gol, non era facile gestire quello che hanno gestito i ragazzi questa settimana» SALVEZZA – «questa salvezza è la sintesi di quello che vuol dire diventare gruppo in poco tempo. Per quanto fatto vedere l’abbiamo meritata. Ci ho ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) Davideai microfoni di Dazn al termine della partita e dopo aver conseguito la salvezza con laDavideai microfoni di Dazn al termine della partita e dopo aver conseguito la salvezza con la. Le sue dichiarazioni: COMMOZIONE – «Abbiamo giocato una partita difficile. Sono contento di essermi salvato inpiazza meravigliosa. Ringrazio tutti dal presidente, al direttore, i miei ragazzi e questi tifosi straordinari» PARTITA – «Abbiamo sbagliato tanti gol, non era facile gestire quello che hanno gestito i ragazzisettimana» SALVEZZA – «salvezza è la sintesi di quello che vuol dire diventare gruppo in poco tempo. Per quanto fatto vedere l’abbiamo meritata. Ci ho ...

