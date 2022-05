Advertising

CorriereCitta : Roma. Spettacoli dal vivo, ma senza autorizzazione: arrivano i vigili e interrompono le feste - Ttorbellamonaca : Live jam session tra la pianista Maricò Pepi e i Performers di Gruppo Danza Oggi ?? ?? C??RP?? ?? N?????? ?? ???????????????? ???? ????… - myfruit : Spettacoli di #frutta gira l’Italia con 17 imprese dell’#ortofrutta. Lo show parte da #Milano e si replica in 14 c… - TuttoSuRoma : Da Taranto a #Roma, decima edizione del concorso «Dinu Lipatti» - Spettacoli_OOOH : RT @Ttorbellamonaca: Martedì 24 e mercoledì 25 maggio ore 21 ????? ???????? ???????????????????????? ????? con Maria Sofia Palmieri, Viviana Feudale, Valeri… -

... feste danzanti e battute di caccia, combattimenti di tori emusicali. Il marito, il ... sottraendolo a Bianca Capello, anche se e occorre confessarlo, Bianca, come si dice ancora oggi a,...stato appena isolato anche in Italia, presso l'Istituto Spallanzani di, il primo caso a livello nazionale del cosiddetto 'monkey pox', cioè il vaiolo delle scimmie, ...Cultura ePresepe ...Continuano i controlli da parte della Polizia Locale di Roma per fermare la “malamovida”. Finalmente infatti sta arrivando l’estate. La bella stagione. Tutta la Capitale sembra essersi risvegliata e, ...(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Dobbiamo fare qualcosa tutti quanti, piccoli gesti, le cose che sappiamo, che a volte ci creano un po' di fatica in più, ma dobbiamo farle, sono tante le cose che dobbiamo ...